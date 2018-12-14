Москва, 14 декабря, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Если нефть заметно подешевеет, то повышение ключевой ставки Банком России не остановит роста цен в РФ, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Центральный банк РФ повысит ключевую ставку на 0,25% до 7,57%.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Насколько я понимаю, Центробанк реагирует на сложившиеся сейчас инфляционные ожидания, связанные с возможным низким уровнем цен на нефть и, соответственно, со снижением курса рубля и подорожанием импортных потребительских товаров и комплектующих для производства, — сказал Колганов. — Насколько эта мера будет действенной, сказать сложно, так как всё зависит от того, будет ли падение цен на нефть, и хватит ли такого повышения ключевой ставки для того, чтобы создать более жёсткую кредитно-финансовую ситуацию».

В любом случае, как полагает Колганов, повышение ключевой ставки будет охлаждать рост экономики, и без того очень слабый.

«За этим последует неизбежное удорожание кредитов у коммерческих банков, — сказал экономист. — 0,25% — это не очень большой сдвиг, и резкого влияния на экономику он не окажет. Но в любом случае это не позитивный сигнал. Я не уверен, что это серьёзная страховка. Изменение процента ключевой ставки на четверть очень сильно инфляционные ожидания не охладит. Если будет заметное падение нефтяных цен, то такое изменение ключевой ставки ни на что не повлияет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Александра Бузгалина, ключевая ставка на уровне более 7% блокирует экономическое развитие России.

«Ключевая ставка на уровне более 7% — это фактически мощный тормоз, если не сказать блокирующее устройство на пути экономического развития, — сказал он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Особенно это касается вложений в высокотехнологические отрасли, да и в любые экономические сферы, которые требуют долгосрочных инвестиций под низкий процент для того, чтобы обеспечить развитие в современных условиях, прежде всего, наиболее передовых секторов: науки, образования, высоких технологий. Это достаточно известная вещь».