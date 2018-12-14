Москва, 14 декабря, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Объективных причин для увеличения ключевой ставки Центробанка РФ сегодня нет, однако регулятор, скорее всего, решил обезопасить себя от возможных будущих шоков. В любом случае повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по банковским кредитам, пусть и незначительному. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в кулуарах форума молодых парламентариев и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Центробанк на очередном заседании совета директоров принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта до 7,75%. Это уже второе по счету повышение показателя после того, как регулятор планомерно опускал его.

«Честно говоря, я не ожидал увеличения ставки. С моей точки зрения, объективных причин для ее повышения нет. Может быть, некая тенденция, которая сложилась на мировых рынках нефти, к снижению цены влияет на нашу финансовую ситуацию, в том числе на курс валюты. Этот фактор мог повлиять. И плюс — нагнетание антироссийской истерии, которое продолжается, продление санкций Евросоюзом — все это могло оказать какое-то влияние на решение ЦБ», — заявил Аксаков.

По его словам, факторы, которые сегодня определяют состояние финансового рынка в РФ, складывались таким образом, что ставку можно было оставить неизменной, на уровне 7,5%. В частности, отметил депутат, цена на нефть сегодня намного выше той, что заложена в федеральный бюджет на ближайшие годы.

«И ситуация в макроэкономике, и адаптация нашей экономики ко всем внешним решениям вполне позволяла сохранить ставку стабильной, это бы сигнализировало бизнесу в том числе, что можно спокойно работать, кредитовать экономику и так далее. Но такие решения ЦБ, очевидно, больше направлены на то, чтобы обезопасить себя от будущих шоков и возможных непредвиденных развитий событий», — подчеркнул Аксаков.

Вместе с тем он уверен, что повышение показателя до 7,75% не пройдет бесследно и скажется на ставках как на потребительские кредиты, так и на банковские займы для бизнеса.

«Это сигнал, который очевидно будет говорить о том, что ЦБ ожидает определенный инфляционный рост и своими инструментами собирается его тормозить. И очевидно, что когда ЦБ повышает ставку, пусть даже незначительно, он дает сигнал рынку, что деньги будут дороже. И реальный инструментарий становится таковым, что он делает деньги более дорогими. Соответственно, ставки будут расти. Пусть незначительно, но рост будет», — уверен Аксаков.