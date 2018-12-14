Москва, 14 декабря, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Ключевая ставка на уровне более 7% блокирует экономическое развитие России, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о повышении этой ставки до 7,75% годовых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Ключевая ставка на уровне более 7% — это фактически мощный тормоз, если не сказать блокирующее устройство на пути экономического развития, — сказал Бузгалин. — Особенно это касается вложений в высокотехнологические отрасли, да и в любые экономические сферы, которые требуют долгосрочных инвестиций под низкий процент для того, чтобы обеспечить развитие в современных условиях, прежде всего наиболее передовых секторов: науки, образования, высоких технологий. Это достаточно известная вещь».

Что касается панической боязни инфляции, которая характерна для Центрального банка РФ, то, по мнению Бузгалина, до тех пор, пока деятельность финансовых органов будет оцениваться исключительно по отсутствию высоких темпов инфляции, безотносительно к экономическому развитию, до этих пор в РФ будут продолжаться стагнационные процессы в экономике.

«И будет сохраняться демагогическая ситуация, когда высшие власти, с одной стороны, провозглашают курс на опережающее развитие, перед Россией ставят задачу войти в число лидирующих стран, обеспечить социальный прогресс, технологическую революцию, а с другой стороны, все экономические органы ведут политику на сохранение стагнации и создание хороших условий для финансовых спекуляций», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п. до 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение повышенных инфляционных рисков.