Омск, 14 декабря, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Приоритетные направления цифровизации сельского хозяйства Омской области обсудили участники круглого стола, который прошел в Омском государственном аграрном университете им. П. А. Столыпина, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пшеничный колос

За круглым столом собрались представители органов государственной власти, научного и бизнес-сообществ. С приветствием к участникам обратились ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова и министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. Работа стратегической сессии началась с прямого включения министерства сельского хозяйства России. Директор департамента цифрового развития Минсельхоза Ирина Ганиева сообщила о ведомственном проекте «Цифровое сельское хозяйство». По её словам, телемосты по этой важной теме вскоре пройдут во всех регионах России, а Омск был выбран первым.

Предполагается, что в рамках проекта будет организовано масштабирование отечественных комплексных цифровых агрорешений для предприятий АПК: «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная теплица», «Умная переработка», «Умный склад», «Умный агроофис», «Смарт-контракты».

Стратегические направления цифровизации АПК региона представил в докладе начальник научного управления Омского ГАУ, кандидат экономических наук Дмитрий Нардин. Заместитель руководителя Омскстата Людмила Петрова проинформировала о создании Федеральной службой государственной статистики цифровой аналитической платформы. Замминистра экономики Омской области Анна Негодуйко представила доклад о цифровизации в экономике сельского хозяйства. О проектах, связанных с кадрами и образованием в цифровой экономике, рассказала проректор по образовательной деятельности, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Комарова.

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