В Тамбовской области приступили к цифровизации в сельском хозяйстве

Тамбов, , 14:56 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 7 ноября на площадке «Точка кипения» в Санкт-Петербурге предложил сделать возглавляемый им регион пилотным по апробации технологий цифровизации в сельском хозяйстве для их последующего тиражирования в максимальное количество сельскохозяйственных процессов в других регионах России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На площадке «Точка кипения» в Санкт-Петербурге говорили о реализации проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и «Цифровая экономика» в регионах страны. Организатором мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. А перспективные вопросы развития регионов на встрече «Регионы 20.35» обсудили руководители пилотных территорий, активно сотрудничающих с АСИ, создающих новые модели организации жизненного пространства. В мероприятии принял участие губернатор Александр Никитин, который подчеркнул, что новая стратегия развития Тамбовской области до 2035 года предполагает цифровизацию всех основополагающих сфер жизни.

Модератором разговора выступила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. Тон обсуждению актуальных вопросов задал помощник президента России Андрей Белоусов. Участники встречи говорили о реализации программы «Цифровая экономика», которая была подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина и утверждена кабинетом министров 31 июля текущего года. Цель ее заключается в организации системного развития и внедрения цифровых технологий во всех областях жизни — экономике, предпринимательстве, социальной деятельности, госуправлении, социальной сфере, городском хозяйстве.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подчеркнул, что Тамбовская область готова выступить пилотным регионом страны по апробации технологий цифровизации в сельском хозяйстве для их последующего тиражирования в максимальное количество сельскохозяйственных процессов в других регионах России. И уже сегодня в тесном сотрудничестве с фондом «Сколково» на Тамбовщине реализуются несколько проектов цифровизации в сельском хозяйстве.

В частности, в конце ноября в Тамбове пройдет финал конкурса инновационных IT-проектов «IT-Черноземье», который посвящен использованию цифровых технологий в растениеводстве. Кроме того, на базе группы компаний «АСБ» будет создан акселератор для стартапов. Участие в проекте дает агрохолдингу возможность привлечь новые инвестиции, повысить конкурентоспособность за счет расширения уже существующих направлений бизнеса. Еще один интересный проект — создание Центра компетенций цифровизации агропромышленных предприятий на базе инновационно-технологического центра «Мичуринская долина».

Александр Никитин напомнил, что Тамбовская область является традиционным сельскохозяйственным регионом. По мнению губернатора, интенсивное внедрение цифровизации в сельское хозяйство обещает превратить отрасль в высокотехнологичный бизнес за счет взрывного роста производительности и снижения непроизводительных расходов.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир отметил, что для реализации программы «Цифровая экономика» нужны специалисты. В связи с этим, в Санкт-Петербурге прошла презентация Университета национальной технологической инициативы «20.35». «Начал работу принципиально новый университет, который будет готовить лучшие в мире кадры по специальностям цифровой экономики», — отметил руководитель центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков.

Губернатор Александр Никитин вместе с другими гостями неформальной конференции (баркемп) «20.35» изучил новые направления работы, а также осмотрел выставку проектов и продуктов, разработанных в рамках Национальной технологической инициативы.