Санкт-Петербург, 14 декабря, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Предложение Минздрава противоречит Конституции и не окажет позитивного влияния на ситуацию: сейчас не исполняется и тот закон, что запрещает продажу алкоголя гражданам до 18 лет, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 декабря, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя законопроект Минздрава об увеличении возрастного ценза на приобретение крепкого алкоголя.

Советский антиалкогольный плакат

Как сообщалось ранее, в министерстве разрабатывают законопроект, в соответствии с которым с января 2020 года граждане до 21 года не смогут приобретать алкоголь с содержанием этилового спирта более 16,5%. В качестве объяснения в Минздраве ссылаются на вред потребления алкоголя в молодости и на аналогичные возрастные ограничения в ряде стран мира.

Из положительных факторов этой инициативы можно отметить лишь то, что Минздрав наконец-то начал применять дифференцированный подход к разным видам алкоголя. Раньше те или иные инициаторы запретов предлагали запретить до 21 года вообще всё. Конечно, нельзя подходить к крепкому и слабому алкоголю с одним и тем же инструментарием.

Думаю, что этот законопроект принят не будет, потому что он, с моей точки зрения, нарушает Конституцию. В статье 60 указано, что с 18 лет гражданин имеет право осуществлять свои права и обязанности в полном объеме.

Практического смысла у этой инициативы тоже нет. Россия, к сожалению, занимает одно из первых мест в мире по объему «детского» потребления алкоголя, потребления, разумеется, нелегального. Увеличение ценза не окажет никакого позитивного воздействия.

Гораздо важнее сосредоточить усилия на исполнении тех законов, что уже действуют. Когда с инициативами, подобными нынешней, выступали общественные организации, это еще можно было понять. Но когда это делает федеральное министерство, это уже совсем странно, — отметил Максим Черниговский.