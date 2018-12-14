Минск, 14 декабря, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о своей готовности в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает 14 декабря «БелТА».

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

По словам Лукашенко, встреча на высшем уровне с российским лидером планировалась уже давно.

«Вопросы пока остались, и в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить», — подчеркнул он.

Также Лукашенко напомнил, что между Москвой и Минском накопилось достаточно тем, подлежащих обсуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге разразился «газовый спор» между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Читайте также: Песков назвал «рабочим разговором» спор Путина и Лукашенко по газу