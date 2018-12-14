Москва, 14 декабря, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Участникам митинга протеста в Южно-Сахалинске против российско-японских переговоров о передаче Японии Малой Курильской гряды

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Уважаемые товарищи, граждане России в Сахалинской области!

Выражаем поддержку вашего протеста против активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора между двумя странами на основе Совместной декларации 1956 года. Как известно, в этом документе по волюнтаристскому настоянию не имевшего тогда государственных должностей руководителя КПСС Никиты Хрущева в текст Совместной декларации была вписана 9-я статья о возможности передачи Японии после заключения мирного договора всей Малой Курильской гряды.

Известно и то, что японское правительство под давлением США отказалось выполнять «хрущевский компромисс» и произвольно расширило необоснованные территориальные требования, выдвинув незаконные притязания и на наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды. Более того, вопреки букве и духу призывавшей к миру и добрососедству Совместной декларации, правительство Японии заключило в январе 1960 года новый японо-американский «договор безопасности» — военный союз, позволяющий Вашингтону и Пентагону и по сей день использовать в военных целях любую территорию японского государства. Это заставило советское правительство 27 января 1960 года направить правительству Японии Памятную записку о «невозможности осуществления обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан». Действенность этой и других Памятных записок советского правительства по данному вопросу на днях была подтверждена МИД РФ.

Так как содержащиеся в Памятных записках советского правительства условия о выводе всех иностранных войск с территории Японии не выполнены, РФ как государство — продолжатель СССР не вправе игнорировать указанную позицию. А значит, не вправе вести переговоры на основе фактически аннулированной 9-й статьи Совместной декларации. Об аннулировании этой статьи говорится в Памятной записке советского правительства от 24 апреля 1960 года, в которой сообщается правительству Японии: «Территориальный вопрос между СССР и Японией решен и закреплен соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться». Можно напомнить и заявление президента РФ Владимира Путина от 27 сентября 2005 года о том, что Курильские острова «находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией… Это закреплено международным правом, это результат Второй мировой войны».

В связи с этим и другими обстоятельствами, позволяющими правительству РФ на основе Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года официально отказаться от обязательств в отношении островов Хабомаи и Шикотан, ваша позиция абсолютно справедлива и юридически обоснована.

Выражаем солидарность в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей Великой Родины!

По поручению учредителей Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы» — Кошкин А. А. — председатель Межрегионального общественного движения, доктор исторических наук, профессор

14 декабря 2018 года, г. Москва