Барнаул, 14 декабря, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Отец арестованной властями США российской гражданки Марии Бутиной, которая, по данным СМИ, частично признала себя виновной в суде, предполагал такое развитие событий. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о том, что его дочь пошла на сделку со следствием, Валерий Бутин, в частности, отметил:

В тюрьме

«За последнюю неделю у меня не было возможности поговорить с дочерью, но такое развитие событий в суде я предполагал. То, что произошло, было вполне ожидаемым. Ничего сверхъестественного. Если американская сторона интерпретирует все эти события как сговор против США, это их трудности. Если им удобно ощетиниться ракетами — значит, пусть будет так».

Напомним, россиянку Марию Бутину обвиняют в том, что она якобы пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений. О том, что в ходе состоявшегося 13 декабря судебного заседания она частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам, известили американские СМИ. Не исключено, что Бутина пошла на сделку со следствием, поскольку из текста первоначального обвинения были исключены статьи о шпионаже.

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Это произошло после нескольких месяцев, проведённых ею в одиночной камере. О том, что это превышает все допустимые лимиты, установленные так называемыми «правилами Нельсона Манделы», и что у Марии ухудшилось состояние здоровья, участились приступы клаустрофобии, неоднократно отмечали российские дипломаты, навещающие Бутину в американской тюрьме.

Вместе с тем Валерий Бутин в интервью ИА REGNUM заявлял ранее, что его дочь не собирается получать американское гражданство, что это «полнейшая глупость и ложь».