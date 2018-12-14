Вашингтон, 14 декабря, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Поздравление с 27-й годовщиной независимости Казахстана, которая будет праздноваться 16 декабря, выразил американский госсекретарь Майк Помпео. Поздравительное послание было направлено в Астану 13 декабря.

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«От лица американского народа сердечно поздравляю народ Казахстана с 27-й годовщиной обретения независимости 16 декабря», — говорится в письме Помпео.

В обращении американский дипломат заявил о желании Вашингтона и дальше расширять сотрудничество с Астаной «на благо народов двух стран». Помпео назвал роль Астаны ключевой «в обеспечении мира и стабильности» на мировой арене.

Напомним, в 2017 году Вашингтон «затянул» с поздравлением Москвы с Днём России на несколько дней.

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