Брюссель, 14 декабря, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Большинство стран Европейского союза отказались от наказания России за «инцидент в Керченском проливе», передает 14 декабря НТВ.

Nicolas Raymond Флаг ЕС

Напомним, заседание Европейского совета в Брюсселе по вопросам антироссийских санкций проходило 13 декабря.

Европейские депутаты проголосовали за продление санкций, введенных из-за «отсутствия прогресса в Минских соглашениях». Однако за керченский «инцидент», который на самом деле является провокацией украинских ВМС, Россию наказывать санкциями не стали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что антироссийские санкции продляются еще на полгода «из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений». «За» проголосовали все депутаты.