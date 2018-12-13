Лондон, 14 декабря, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Голливудская актриса Кира Найтли получила из рук принца Чарльза знаки отличия офицера Ордена Британской империи, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Paul Bird Кира Найтли

Сообщается, что Орден Британской империи актрисе был присвоен за заслуги в драматическом искусстве, а также в благотворительной деятельности. Награду ей вручил принц Чарльз на церемонии в Букингемском дворце. После церемонии актриса опубликовала свою фотографию с орденом в руках на странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский был удостоен звания командора французского Ордена искусств и литературы. Знак отличия вручил ему посол Франции в РФ Сильви Берманн.