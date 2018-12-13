Страсбург, Франция, 14 декабря, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Овации жителей города Страсбурга (Франция) прозвучали в адрес правоохранителей после того, как они убили виновника нападения на рождественскую ярмарку 11 декабря, сообщает 20minutesstras.

Kristoffer Trolle Французские полицейские

https://twitter.com/20minutesstras/status/1073318062496116736

Напомним, нападение на охрану и посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге произошло 11 декабря. Шериф Шекатт открыл огонь по людям, был ранен и скрылся с места ЧП.

Погибли три человека, 13 — ранены. По факту произошедшего ведется расследование. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Шекатт, скрывавшийся два дня, был убит.