Москва, 14 декабря, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в 2019 году пройдет с 18 по 25 апреля, сообщает пресс-служба фестиваля.

Цитата из к/ф «Царь-птица». Реж. Эдуард Новиков. 2018. Россия

Отмечается, что традиционно кинофестиваль проходил в июне, однако из-за чемпионата мира по футболу в 2018 году фестиваль был перенесен на апрель. В 2019 году ММКФ также состоится в апреле. Будет ли с этих пор фестиваль проходить в апреле всегда — неизвестно.

В 2018 году гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля получил фильм «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова. Также жюри кинофестиваля отметило наградой «Серебряный святой Георгий» режиссера фильма «Спитак» Александра Котта.