Киев, 14 декабря, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Религиозная организация «Киевский патриархат» поддержала кандидатуру так называемого «митрополита Переяславского и Белоцерковского» Епифания на пост главы объединённой раскольничьей церкви, сообщило 13 декабря издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Frolexandr Епифаний (Думенко)

Во время голосования из 40 присутствовавших представителей «Киевского патриархата» 30 отдали голоса за Епифания.

Источник рассказал, что результаты голосования не гарантируют, что Епифаний, входящий в ближайшее окружение главы «Киевского патриархата» Филарета, будет единственным кандидатом. Он отметил, что ещё одна часть присутствующих отдала голоса за так называемого «митрополита Луцкого» Михаила.

Напомним, представитель «Киевского патриархата» Евстратий Зоря заявил, что глава новой раскольничьей церкви получит томос об автокефалии из рук Константинопольского патриарха Варфоломея 6 января 2019 года в Стамбуле.

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