Казань, 13 декабря, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Главой фракции «Единая Россия» в гордуме Казани избран Фанис Нурмухаметов, который с 2012 года руководит Казанским зооботсадом. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении партии по Татарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

Избрание происходило в рамках заседания городского парламента 13 декабря. Нурмухаметов является депутатом гордумы столицы Татарии с 2015 года.

Ранее главой фракции был Надыр Хайруллин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хайруллин был арестован в апреле 2017 года по подозрению в посредничестве при передаче взятки. По ходатайству следствия он был помещен под арест. Ему вменили получение и передачу двум должностным лицам 24 млн рублей за узаконивание жилых самостроев.

Обвинений депутат не признал и в мае 2017 года в знак протеста объявил голодовку в СИЗО.

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23 октября ему был вынесен приговор за мошенничество и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

Кроме того, в августе 2018 года в арбитражный суд с требованием признать Хайруллина несостоятельным обратилось ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан», сумма исковых требований составила 4 млн рублей. В начале ноября он был признан банкротом как физическое лицо.

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