Москва, 13 декабря, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Минздрав России фиксирует тенденцию к росту числа людей с ожирением в старших возрастных группах. Об этом 13 декабря сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на заседании совета законодателей при Федеральном собрании.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Tаити, Tаити… Не были мы ни в каком Таити. Нас и тут неплохо кормят!

По её словам, за последние десять лет в России отмечается более чем двукратный рост распространённости ожирения — с 12% до 27%.

На сегодняшний день, как отметила министр, ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин в возрасте 35−44 лет, а в возрастном диапазоне 55−64 года данный показатель возрастает до 36% и 52% соответственно.

Скворцова подчеркнула, что в мире 44% случаев заболевания диабетом и до 41% раковых заболеваний оказывается вызвано ожирением и избыточным весом. Кроме этого, в России наблюдается рост числа пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе вызываемыми ожирением.