Иерусалим, 13 декабря, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Решение властей Львовской области Украины объявить 2019-й год годом памяти предводителя украинских нацистов Степана Бандеры недопустимо и шокирующе, заявил 13 декабря посол Израиля на Украине Йоэль Лион в микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом израильский дипломат отреагировал на решение депутатов Львовского областного совета.

По словам Йоэля Лиона, недопустимо чествовать того, кто напрямую связан с «чудовищными антисемитскими преступлениями».

«Украине не следует забывать эти преступления, совершенные против украинских евреев, и ни в коем случае не праздновать их, чествуя тех, кто их совершил», — написал посол.

Данное заявление израильского посла на Украине было также опубликовано официальным представителем МИД Израиля Эммануэлем Нахшоном.

Напомним, во время германской оккупации Украины с 1941 по 1944 год при активном участии украинских националистов были уничтожены сотни тысяч мирных жителей разных национальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине осуществляется государственная политика по героизации пособников германских нацистов. В частности, в 2018 году приветствие украинских нацистов середины ХХ века стало официальным воинским приветствием в вооруженных силах Украины.