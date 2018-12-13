Феодосия, Крым, 13 декабря, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Если власти Феодосии до конца года не наведут порядок по ряду направлений жизнедеятельности города, в частности, в сфере работы МУПов по обслуживанию многоквартирных домов, руководство горадминистрации будет уволено. Об этом 13 декабря на совещании Совмина РК заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«К вам обращаются люди, когда ничего не решается и не делается. Как на это реагирует глава администрации? Ваш зам самоустранился, обратной связи нет. Хочу понять: вы хотите закончить, как ваши коллеги в Симферополе? Мы можем быстро устроить стопроцентную перезагрузку», — отметил глава РК, обращаясь к руководителю администрации Феодосии Сергею Фомичу с призывом решить все вопросы до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября градоначальник Симферополя Игорь Лукашёв, занявший свой пост в сентябре 2017 года, ушёл в отставку из-за накопившихся проблем, связанных с уборкой мусора, транспортным сообщением, ремонтом дорог.