Москва, 13 декабря, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Москве на два дня будет закрыта станция «Ховрино», расположенная на севере Замоскворецкой линии, сообщила журналистам 13 декабря пресс-служба Московского метрополитена.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Проход закрыт. Московский метрополитен

«Ховрино» не будет работать 15 и 16 декабря, в выходные дни. Данные меры необходимы для подключения строящейся станции «Беломорская».

"Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни», — говорится в сообщении.

На весь уэк-энд метрополитен для жителей района заменит бесплатный автобус, который будет курсировать до «Речного вокзала». Подскажут место его остановки сотрудники в яркой жёлто-красной форме, они выйдут на дежурство, чтобы помочь пассажирам сориентироваться.

Указано, что в 5:30 17 декабря станция «Ховрино» возобновит работу в обычном режиме.