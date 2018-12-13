Москва, 13 декабря, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Многодетные семьи РФ обеспокоены тем, что законопроект «О статусе многодетных семей» до сих пор не вынесен на общественное обсуждение. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 13 декабря заявила на пресс-конференции член экспертного совета комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

Хосе де Тогорес. Семья (фрагмент). Первая половина XX века

«То, что на сегодняшний день этот законопроект, будучи готовым и проходящим согласование, до сих пор не вынесен на общественное обсуждение, это, конечно, беспокоит родительскую общественность по всей стране, — сказала она. — Сегодня проходят родительские конференции почти во всех регионах, и все многодетные родители взволнованы».

Больше всего, по словам Летковой, многодетных родителей беспокоит решение вопроса с жильём.

«Это волнует многодетные семьи больше всего, и это, наверное, самая трудно решаемая проблема, которая требует определённого бюджетного финансирования, чтобы восстановить право многодетных семей на получение жилья в первоочередном порядке, — сказала Леткова. — Как это всегда было в Жилищном кодексе РФ, но со временем эта норма перекочевала в региональное законодательство. И сегодня вся забота об обеспечении многодетных жильём легла на плечи регионов. Люди теряют надежду. Они стоят в очереди на получение жилья. И решить эти вопросы можно было бы за счёт совместного финансирования. Есть целевые программы жилья для молодых семей. Почему нельзя сделать целевую программу жилья для многодетных семей? Мы считаем, что это вполне возможно. Тут нужна только воля. Пути правовые тоже есть».

Второй момент, обозначенный общественницей, который волнует многодетных родителей, это обеспечение земельными участками.

«Проблема заключается в том, что сегодня, по распоряжению президента, землю стали давать, — сказала она. — Но землю дают без соответствующей инфраструктуры. Во многих регионах практика такая, что там нельзя жить. Невозможно строиться. Это вызывает большие проблемы. Нужны изменения в законодательство, которые обязывали бы регионы давать землю с готовой инфраструктурой, чтобы эту землю можно было реально использовать. Это пожелание практически от всех многодетных семей».

Также она отметила, что понятие «многодетная семья» во всех регионах разное.

«Есть регионы, в которых до сих пор не приняты законы о многодетных, — констатировала Леткова. — Нужно, чтобы все семьи с тремя и более детьми считались многодетными, приобрели такой статус и чтобы этот статус снимался не тогда, когда первый ребенок достиг 18 лет, а когда последний ребенок достиг 18 лет. И, естественно, льготы должны прогрессировать от количества детей».

Ещё одна идея, озвученная Летковой, это погашение государственного ипотечного кредита по мере рождения детей.

«Это тоже было бы решением жилищной проблемы для многих семей, которые хотели бы сами, не дожидаясь от государства [помощи], решить свой жилищный вопрос, — объяснила член экспертного совета. — Большое количество предложений связано с предоставлением налогового вычета при применении налога на недвижимость, опять же налоговые вычеты по прогрессивной шкале в зависимости от количества детей, налоговые преференции для многодетных самозанятых родителей. Очень много предложений засчитывать в рабочий стаж матерей домашнее воспитание детей в многодетных семьях и упростить порядок создания семейных детских садов. Для многих многодетных родителей это выход из положения, когда мама становится сама воспитателем своего собственного детского садика. И, конечно, предоставлять земельные наделы для подсобного хозяйства. Люди хотят сами зарабатывать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на этой же пресс-конференции зампредседателя комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству, государственному строительству Елена Мизулина заявила, что работа над законопроектов «О статусе многодетных семей» ещё не завершена, идут согласования, и «поэтому его даже ещё не выносили на публичное обсуждение».

Также она отметила, что попытки внести закон, касающийся статуса многодетных семей, предпринимались в РФ неоднократно, но не было политической воли для того, чтобы они были приняты.