Вашингтон, 14 декабря, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Оригинальный способ «заключать мир» вновь продемонстрирован Вашингтоном в его выстраивании отношений с Китаем. О том, почему происходящее в стратегии США по отношению к Китаю напоминает принципиально занятую позицию, а не череду случайных совпадений, пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Восторженные речи о наступлении эпохи мира и завершении торговой войны в результате переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина прозвучали 2 декабря во всех мировых СМИ и были подхвачены как американскими и европейскими, так и китайскими экспертами. Но как назло, в тот же день в Канаде по запросу США была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ей предъявляют обвинение в сотрудничестве с Ираном.

Интересно, что именно такой способ демонстрации своей «любви» к Китаю США используют уже не в первый раз — произошедшее в декабре 2018-го рифмуется с апрелем 2017 года, когда Трамп «обрадовал» Си Цзиньпина, как раз под шоколадный торт, новостью об американском ракетном ударе по сирийскому аэродрому. И в том, и в другом случае вслед за демонстрацией готовности к нормализации отношений следовал недвусмысленный запугивающий жест.

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