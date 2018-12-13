Брюссель, 13 декабря, 2018, 15:43 — ИА Регнум. НАТО предоставит Украине до конца 2018 года защищенные средства связи, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает 13 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, Североатлантический альянс ранее обязался предоставить Украине 40 млн евро для трастовых фондов, которые помогут ВСУ «улучшить командование, контроль и коммуникацию». Столтенберг отметил, что помощь НАТО нужна Украине для того, чтобы улучшить ее военно-морской потенциал, логистику и кибербезопасность.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине Киев начал двигаться в сторону евроинтеграции. На данный момент Порошенко предложил закрепить в конституции Украины намерение властей вступить в НАТО и ЕС.