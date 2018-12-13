Великий Новгород, 13 декабря, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Пять беспартийных депутатов думы Великого Новгорода решили создать депутатскую группу под названием «Коалиция развития». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе городской думы.

Цитата из х/ф «Депутат Балтики». Реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи. 1936. СССР Новая коалиция

В составе депутатской группы — пять депутатов-одномандатников, ранее не вошедшие ни в одну из партийных фракций: Юрий Бочаров, Владимир Исаков, Людмила Караулова, Светлана Новикова и Юрий Чермашенцев. Руководителем объединения стал Юрий Бочаров.

Напомним, четверо из этих депутатов выдвигались в думу города от КПРФ (Бочаров, Исаков, Караулова и Новикова), Чермашенцев был поддержан партией «Справедливая Россия».

Все они поддержали кандидатуру единоросса Алексея Митюнова на пост спикера думы.

Напомним также, что после избрания Митюнова губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что хотел бы видеть в новом составе городского парламента «коалицию развития».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в думу Великого Новгорода шестого созыва ни у одной из пяти партий не получилось большинства голосов: «Единая Россия» проиграла КПРФ, которой первоначально доставалось 12 мандатов из 30. Но при формировании партийных фракций самой многочисленной всё равно оказалась фракция «Единой России» — 10 человек, в том числе два депутата-одномандатника, которые участвовали в выборах от «Справедливой России». Во фракции КПРФ оказалось всего семь депутатов, во фракции «Справедливой России» — только четверо. Два депутата вошли во фракцию ЛДПР, один — во фракцию партии «Яблоко».

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