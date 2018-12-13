Нижний Новгород, 13 декабря, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе стоимость жилья в III квартале текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на первичном рынке на 6,3%, на вторичном — на 4,25%. Самое дорогое жильё в округе — в Татарии и Нижегородской области. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

Согласно представленным данным, в России цены на первичном рынке по итогам III квартала 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли в среднем на 7,8% и достигли 61 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади. В Приволжском федеральном округе стоимость выросла на 6,3% — до 47,3 рублей.

Самые высокие цены на первичном рынке в расчёте за 1 кв. метр общей площади жилья сложились в Татарии (59,2 тыс. рублей), Нижегородской области (59 тыс. рублей) и Башкирии (57 тыс. рублей). Далее идут Удмуртия (47,7 тыс. рублей), Пермский край (46,6 тыс. рублей), Самарская область (44,1 тыс. рублей), Чувашия (42,6 тыс. рублей) и Кировская область (42,4 тыс. рублей).

Самое дешёвое жильё на первичном рынке зарегистрировано в Марий Эл (34,8 тыс. рублей за «квадрат»). Также наиболее низкие цены сложились в Саратовской (37 тыс. рублей), Оренбургской (38,7 тыс. рублей) и Ульяновской (39,2 тыс. рублей) областях.

Что касается роста цен на первичное жилье, то более всего стоимость выросла в Кировской области (+11%). Также выше среднеокружного уровня подорожало жильё в Башкирии (+9,8%), Марий Эл (+8,4%), Удмуртии (+7,67%) и Чувашии (+7%). В трёх регионах «квадрат» подешевел — в Нижегородской, Самарской и Саратовской областях.

Средняя стоимость вторичного жилья в России в III квартале составила 53,9 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади жилья, в Поволжье — 47,1 тыс. рублей. Самое дорогое жильё — в Татарии (61,5 тыс. рублей) и Нижегородской области (61,3 тыс. рублей), самое дешёвое — в Чувашии (35 тыс. рублей) и Марий Эл (36,5 тыс. рублей).