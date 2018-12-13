Орел, 13 декабря, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета по Орловской области начало доследственную проверку информации о том, что 858 многодетных орловских семей не могут получить земельные участки под строительство жилья, которые власти им обязаны выделить по закону. Об этом сообщила 13 декабря пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Накануне издание «Орловская среда», а также еще ряд местных СМИ сообщили, что по данным на 1 декабря 2018 года в очереди на получение бесплатных участков для индивидуального жилищного строительства находились 924 человека, ещё 270 семей числятся в очередниках для получения участка под садоводство, при этом основная часть — многодетные семьи.

«В рамках проверки следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Орловской области.

Проблема характерна не только для Орла, но и для всего региона. Так, за последнее время несколько многодетных семей выиграли суды у администраций. Впрочем, что ситуация сложная, власти не скрывают. В 2017 году в администрации области сетовали: в очереди на бесплатные участки действительно стоят сотни семей, но вот подходящих участков в разы меньше: участки должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, денег на которую в бюджетах не хватает.