Москва, 13 декабря, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Автовладельцам Москвы следует отказаться от использования машин из-за усиления снегопада, предложили 13 декабря в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

«Снегопад усилится к вечернему часу пик. По возможности, откажитесь сегодня вечером от поездок на личном автомобиле. Пользуйтесь городским транспортом», — написали в микроблоге «Московский транспорт».

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», затруднения на дорогах продлятся до вечера. По состоянию на 13:00 они оцениваются в 6 баллов, через час будет 7 баллов, а к вечеру и вовсе ухудшится до 9 баллов.