Претория, ЮАР, 13 декабря, 2018, 13:28 — ИА Регнум. 13 декабря в столице ЮАР Претории впервые с момента легализации выращивания и хранения каннабиса в стране открывается выставка этого растения. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Конопля

Выставка имеет информативный характер. Ее цель — продемонстрировать различные методы выращивания каннабиса. Международные эксперты проведут конференции по этой теме.

Эта выставка будет проводиться ежегодно в различных местах. Помимо Претории, местом проведения станут города Кейптаун и Дурбан.

Конституционный суд ЮАР узаконил выращивание и хранение каннабиса в домашних хозяйствах, однако торговля растением или его семенами остается вне закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре парламент Новой Зеландии одобрил закон о разрешении употребления марихуаны в медицинских целях.