Тель-Авив, Израиль, 13 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег от дестабилизации ситуации в Саудовской Аравии, сообщает 13 декабря Anadolu.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Глава израильского правительства подчеркнул, что убийство журналиста Джамаля Хашогги не должно стать поводом для удара по королевству.

«То, что произошло в Стамбуле — это ужасно. Но эта ситуация уравновешивается важной роль Саудовской Аравии на Ближнем Востоке», — подчеркнул Нетаньяху.

«Если Саудовская Аравия будет дестабилизирована, то это повлечет за собой дестабилизацию Ближнего Востока», — резюмировал израильский премьер-министр.

Напомним, 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист Джамаль Хашогги. Эр-Рияд в последствие признал свою причастность к данному преступлению, что, в свою очередь, вызвало резкую критику со стороны международного сообщества в адрес королевства.