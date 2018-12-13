Москва, 13 декабря, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Нефть «отдыхает» до появления свежих драйверов. Динамика нефтяных котировок остается приглушенной. После всплеска волатильности, обусловленной решением саммита ОПЕК сократить добычу сырья, диапазон для североморской смеси Brent сформировался в границах $60,00—61,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласованное в формате ОПЕК+ сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день может приблизить рынок к балансу спроса и предложения в первом полугодии 2019 года. Однако для достижения сбалансированности на более продолжительный период потребуется дополнительное сокращение объемов добычи. Такой вывод можно сделать из опубликованного 12 декабря отчета ОПЕК.

«Скорее всего, ситуация может поменяться после публикации 14 декабря отчета о буровой активности в США. В течение дня цена будет консолидироваться около отметки $60,70 за баррель», — считает эксперт.

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