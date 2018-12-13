Москва, 13 декабря, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Рубль, возможно, стабилизировался. Новость о том, что страны ОПЕК пришли к соглашению и сократят в 2019 году добычу на 1,2 млн баррелей в сутки поспособствовала прекращению падения нефтяных котировок. Фьючерсы на чёрное золото 13 декабря с утра торгуются на уровне $60 за баррель, заявил корреспонденту начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На фоне стабилизации нефтяных котировок российская валюта укрепляет свои позиции против ведущих валют мира. Запланированное на 14 декабря заседание Центрального Банка РФ по ключевой ставке, задаст основной вектор движения котировок рубля.

«Повышение ставки на 0,25 базисных пункта может придать рублю дополнительную стабильность. Вероятнее всего, до конца текущей недели можно будет наблюдать стабилизацию национальной валюты, в диапазоне 66—66,30 за американский доллар», — полагает эксперт.

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