Москва, 13 декабря, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Банк России 14 декабря проведет итоговое заседание и примет решение по ключевой процентной ставке. С большой долей вероятности ставка останется на уровне 7,5%, несмотря на то, что темпы роста инфляции по итогам ноября приблизились к таргету регулятора, при этом проинфляционные риски остаются высокими, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Ввиду вышеперечисленных причин денежно-кредитная политика Центробанка останется достаточно жесткой и в случае необходимости регулятор будет готов продолжить повышение ставки. В новом 2019 году поводы для этого могут представиться», — полагает эксперт.

Во-первых, волна новых санкций может прокатиться по российскому рублю уже весной. Во-вторых, ФРС США продолжит повышать ставку. В-третьих, Минфин вернется на внутренний валютный рынок. Ну, и в-четвертых, свой вклад внесет рост НДС и тарифов ЖКХ. Все это приведет к ускорению темпов роста инфляции, кстати, сам регулятор допускает ее увеличение до 5,5% в 2019 году. В связи с этим можно предположить, что в 2019 году ставка может вырасти до 8%.

«Реакция рубля будет опосредованная, так как решение ожидаемое. На фоне жесткой риторики Банка России возможно небольшое укрепление рубля. Пара доллар/рубль 14 декабря проведет торги в районе 65,50−66,50 руб., пара евро/рубль в диапазоне 74,80−75,80 рублей. За пределы указанного диапазона пары могут выйти в случае геополитических форс-мажоров, которые в последнее время не редкость», — считает Кокорева.

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