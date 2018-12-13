Киншаса, 13 декабря, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Пожар уничтожил склад предвыборной комиссии в Демократической Республике Конго (ДРК). ЧП произошло сегодня, 13 декабря, через несколько часов после того, как Предвыборная комиссия ДРК (CENI) объявила о получении оборудования для выборов, в том числе электронных машин для голосования, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Пожар

Сгорело более 7000 электронных машин для голосования и другие необходимые для выборов вещи.

Официальные предвыборные кампании кандидатов начались в ДРК с 22 ноября, президентские выборы должны состояться 23 декабря 2018 года. СENI объявила, что на выборах будет участвовать 40 миллионов человек, которые проголосуют в более чем 80 тысячах избирательных пунктов, обеспеченных электронными машинами для приема голосов.

Предвыборная кампания продолжается, несмотря на напряжение по вопросу использования электронных машин для приема голосов и беспорядки на востоке страны.

Один из кандидатов от оппозиции Мартин Фаюлу заявил, что этим машинам нельзя доверять. Он считает, что правительство будет использовать их для фальсификации голосов.