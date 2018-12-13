Оренбург, 13 декабря, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Жюри регионального конкурса «Лидер экономики Оренбургской области», организованного региональным союзом промышленников и предпринимателей при поддержке областного правительства, признало компанию «Газпромнефть-Оренбург» победителем среди хозяйствующих субъектов, сообщает 13 декабря пресс-служба предприятия.

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По итогам конкурса компания удостоена высшей награды — Золотого знака, а также признана победителем в двух номинациях — «Экологическая ответственность» и «Организация высокой социальной эффективности».

Как пояснил гендиректор «Газпромнефть-Оренбурга» Ирек Хабипов, полученные награды стали заслуженным результатом работы всего коллектива предприятия, его партнёров и подрядчиков.

В 2018 году в региональном этапе конкурса приняли участие 64 компании, 17 муниципальных образований и 5 банков. В ключевых при оценке номинантов экспертный совет изучил около 50 критериев, включая динамику объемов производства, рентабельность, уровень оплаты и условия труда, экологические показатели, участие в региональных социальных программах. Церемония награждения победителей по традиции состоялась в зале торжеств правительства Оренбургской области.

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