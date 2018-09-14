В Оренбурге определили лучшего специалиста по бурению

Оренбург, , 13:43 — REGNUM Лучших специалистов по бурению среди работников дочерних обществ «Газпромнефть-Оренбурга» и подрядных организаций определили в Оренбурге в рамках конкурса профессионального мастерства, сообщает 14 сентября пресс-служба предприятия.

В финальном мероприятии, состоявшем из теоретических и практических тестов, приняли участие 12 специалистов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Оренбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга. Победителем конкурса признали главного специалиста управления супервайзинга бурения и внутрискважинных работ филиала «Газпромнефть-Муравленко» компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Максима Сырчикова.

Как отметил председатель конкурсной комиссии, руководитель направления «Газпромнефть-НТЦ» Андрей Архипов, конкурс был организован с целью повышения интереса к профессии и дополнительной мотивации специалистов.

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» проводится «Газпромнефть-Оренбургом» в шестой раз. Он направлен на популяризацию и повышение значимости рабочих специальностей, а также на привлечение молодежи в производственную сферу нефтегазового комплекса.

Читайте также: Оренбургский центр «Возвращение» получил поддержку «Газпромнефти»