Берлин, 13 декабря, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сообщения средств массовой информации о продолжении поставок немецкого вооружения Саудовской Аравии, передает канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Отвечая на вопросы членов бундестага 12 декабря, Меркель заявила, что немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall не поставляет вооружения Эр-Рияду через дочерние компании в Италии и ЮАР. Меркель подчеркнула, что более интенсивно займется «юридической лазейкой» в законодательстве, которая может приводить к подобным явлениям. Кроме того, в первой половине 2019 года правительство ФРГ выработает новые стандарты экспорта вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия объявила о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии в конце октября. Берлин обвиняет власти арабской страны в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Турции.