Донецк, 13 декабря, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Украина получила от Донецкой Народной Республики (ДНР) 13 осужденных в качестве жеста доброй воли, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Цитата из х/ф «Рождение нации». Реж. Нейт Паркер. 2016. США За решёткой

Согласно сообщению, переданные заключенные изъявили желание отбывать наказание на Украине. Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Еленовка» южнее Донецка.

Также омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что республика намерена передать Киеву в январе еще около 40 заключенных.

Напомним, ранее ЛНР передала Украине 42 заключенных, которые были осуждены до начала гражданской войны в Донбассе.