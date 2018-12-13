Екатеринбург, 13 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить в рамках служебной проверки работу руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Богинского. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

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«С жалобой на невыплату заработной платы более тысячи работников ООО «Космос Спецстрой» обратился заявитель из Свердловской области. Задолженность по зарплате составила свыше 180 млн рублей. Председатель СК России потребовал от следователей СУ СКР по Свердловской области объяснений по выявленным недостаткам следствия, в том числе отсутствию мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного потерпевшим», — сообщили в пресс-службе СКР, уточнив, что дальнейшим расследованием уголовного дела займутся следователи центрального аппарата.

Напомним, что генерал-лейтенант Михаил Богинский был назначен главой следственного управления СКР по Свердловской области в конце августа 2018 года. Ранее он 11 лет работал в ранге руководителя тюменского следственного главка.

Отметим, что до весны 2018 года следственное управление СКР по Свердловской области возглавлял Валерий Задорин, который покинул пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Летом 2017 года Валерий Задорин был временно отстранён от руководства свердловским следственным управлением, после того как президент России Владимир Путин обратил внимание на невыплату заработной платы на одном из предприятий Нижнего Тагила.