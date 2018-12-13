Москва, 13 декабря, 2018, 09:54 — ИА Регнум. 13 декабря во всех регионах России состоится единый день открытия Года театра. Министерство культуры, Союз театральных деятелей, администрации республик и областей разработали обширную программу международных и российских мероприятий на весь 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дмитрий Жилинский. Весна Художественного театра. 1988

Местом торжественного всероссийского открытия станет Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле — первого русского профессионального театра. Звезды отечественной сцены покажут представление, посвященное истории театра в России, его удивительному миру. В спектакли примут участие актеры Вера Васильева, Виктор Добронравов и Александр Калягин, артисты балета Светлана Захарова, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова; солисты оперы Альбина Шагимуратова и Дмитрий Ульянов, Ярославский симфонический оркестр, коллектив современного танца Анны Абалихиной, студенты театральных вузов и многие другие.

Вести знаменательный вечер будут актеры Андрей Мерзликин и Дарья Басаргина.

В рамках Года театра, который пройдет, с марта по ноябрь 2019-ого, пройдет целый ряд масштабных фестивалей, конференций, форумов, выставок, премьер, будут открыты новые площадки и сцены. Среди них — Всероссийский театральный марафон, который «прокатится» от Владивостока до Калининграда, Театральная олимпиада в Санкт-Петербурге, 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, проект «Большие гастроли», Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров России и многое другое.