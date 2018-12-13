Мадрид, 13 декабря, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда для жителей Испании увеличится на 22%. Об этом сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес, сообщает BBC News.

Евро

Глава правительства заявил, что в богатой стране не должно быть бедных рабочих. Ожидается, что МРОТ вырастет с 736 до 900 евро.

В настоящее время минимальный годовой доход большинства рабочих составляет 12,6 тыс. евро. Зарплату выплачивают за 14 месяцев с учетом дополнительных выплат в конце и в середине года.

Предложение о повышении МРОТ должно быть одобрено министрами 21 декабря. Затем без голосования парламента нововведение начнет действовать с января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, у черты бедности в Испании находится 26,6% населения — более 12 млн человек. Испания является одной из стран ЕС, где уровень уязвимости населения высок.

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