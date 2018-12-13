Мехико, 13 декабря, 2018, 08:56 — ИА Регнум. 12 декабря президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел свой первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили миграционный вопрос и ситуацию вокруг «каравана мигрантов» из Центральной Америки, передает канал TeleSur.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

«Сегодня мы разговаривали с президентом Дональдом Трампом. В уважительных и дружественных тонах мы обсуждаем тему миграции и возможности применить совместную программу для развития и создания рабочих мест в Центральной Америке и в нашей стране», — написал Лопес Обрадор в Twitter.

Президент Мексики считает, что в первую очередь необходимо бороться с причинами миграции из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Для этого необходимого продвигать совместный план экономического развития.

Правительство Мексики пытается заручиться поддержкой администрации Трампа для решения вопроса с «караваном мигрантов», который рассредоточен на территории Мексики и ожидает предоставления убежища в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мексики насчитали около 9,5 тыс. человек в составе «каравана мигрантов». Прибывшие в Мексику размещены в приютах и палаточных лагерях, на их содержание выделяются средства.