Анкара, 13 декабря, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Турции сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сообщает 13 декабря Haberturk.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По данным издания, в результате происшествия есть пострадавшие, однако их число пока не уточняется. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате схода нескольких вагонов пассажирского поезда с рельсов в Турции погибли 10 человек, еще более 70 пострадали.

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