Астана, 13 декабря, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, сообщили 12 декабря в пресс-службе министерства.

А. П. Зырянов. Будни нефтезавода. 1979

В ведомстве отметили, что подписание соглашения открывает новые возможности для привлечения инвестиций в освоение морских месторождений в Каспийском море.

В настоящее время оператор NorthCaspianOperating Company N.V. (НКОК) осуществляет предварительные проектные работы по совместному освоению месторождений Калмакс-море и Хазар.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили ратификацию дополнительного протокола к соглашению с Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря.