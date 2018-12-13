Казань, 13 декабря, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Признанное банкротом год назад ПАО «Татфондбанк» планирует обратиться с иском о банкротстве бывшего ГУП, а на сегодня крупного правительственного агрохолдинга, выступающего учредителем для 11 агрокомпаний, — АО «Татагролизинг». Соответствующее сообщение о намерениях подать иск появилось в едином федеральном реестре юридически значимых сведений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

«ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании АО «Татагролизинг» (ИНН 1 616 014 242, ОГРН 1 051 645 015 564, адрес: 422 718, респ Татарстан, р-н Высокогорский, п ж/д разъезда Киндери, ул Лесная, 12) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в официальном сообщении, спустя месяц после которого может быть подан иск.

В сообщении не уточняется, о какой сумме долга идёт речь, но в конце ноября 2018 года Арбитражный суд Татарии отказал банку-банкроту во взыскании солидарно с ООО «Агрофирма «Лениногорская» и АО «Татагролизинг» задолженности по кредитному договору от 2011 года 16 115 650,27 рубля, обращении взыскания на заложенное имущество для обеспечения обязательств и взыскании задолженности по кредиту от 2015 года в размере 7 840 675,95 рубля и обращении взыскания на залог по нему. Решение ещё может быть обжаловано, залогом по кредитам выступали зерноуборочные комбайны и сельхозоборудование. АО выступало в сделке поручителем.

Напомним, АО «Татагролизинг» является преемником государственного унитарного предприятия «Лизинговая компания «Татагропромкомплект» и было акционировано в марте 2005 года. Учредителем выступает министерство земельных и имущественных отношений РТ. АО специализируется в реализации семян, биоудобрений, сельхозтехники и оборудования, являясь официальным дилером белорусского производственного объединения «Гомсельмаш», осуществляет лизинговую деятельность, а также является учредителем 11 республиканских агрокомпаний в разных районах. Помимо этого, компания участвует в программах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

«Общий объем поставленной сельскохозяйственной техники ОАО «Татагролизинг» составляет более 22 тыс. единиц, портфель действующих договоров более 2,6 млрд рублей, — отмечается на официальном сайте компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО также вобрало в себя часть промышленных мощностей обанкроченного агрохолдинга «Вамин Татарстан», созданного теперь уже бывшим депутатом Госсовета РТ и на начальном этапе объединявшего почти четыре десятка компаний.

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Для справки: В обработке агрофирм холдинга находится 100 тыс. га пашни, ими содержится 24,1 тыс. голов крупного рогатого скота, 14,5 тыс. голов свиней. Численность работников — 2160 человек. Объем валовой продукции за 2017 год составил 1 млрд 585 млн рублей. По итогам 2018 года планируется, что общий объем валовой продукции агрофирм АО будет около 2,6 млрд рублей.