Москва, 13 декабря, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко пытается доказать Соединенным Штатам, что он как никто другой достоин «святой миссии» войны с Россией, и прямо говорит главе России Владимиру Путину, что против него ведется война, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"Неважно, о чём говорит Порошенко, он думает только об одном — как бы еще что-то сказать против России, против Путина… Порошенко сказал правду в другом, он абсолютно прав по отношению к тому, к кому он обращался. Он сказал: «господин Путин, против вас идет война». Он назвал вещи своими именами… по пьянке, не по пьянке, но тут он абсолютно прав», — заявил Кедми.

При этом, по его словам, нынешняя Украина продолжается «святое дело Саакашвили», который в 2008 году, будучи президентом Грузии, также взял антирусский подряд и устроил кровавую провокацию, начал бомбить мирные районы Цхинвала. Грузия передала эстафету «цепного пса против России» Украине. При этом и в том, и в другом случае всё происходило и происходит при прямом попустительстве самой России.

«Сегодня Украина полностью исполняет свою историческую миссию, которая была наложена на нее теми, кто установил эту майдановскую власть — быть основным элементом для войны против России…», — заявил Кедми, отметив, что Порошенко пытается доказать американцам, что он подходит для этой «миссии» как никто лучше, поэтому его нужно оставить президентом страны.

Напомним, что на днях в эфире американского телевидения Порошенко обратился к «мистеру Путину» со словами о том, что между Россией и Украиной в настоящее время разворачивается не меньше, чем война, а также обвинил Россию в украинской провокации с тремя военными судами в территориальных водах России в районе Керченского пролива, которая была устроена властями Украины 25 ноября.