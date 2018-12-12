Баку, 12 декабря, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Кертис Скапарротти провели сегодня, 12 декабря, встречу в Баку.

mil.ru Валерий Герасимов и Кертис Скапарротти

Пресс-служба Минобороны России сообщает, что военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности.

В сообщении говорится, что Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности.

Уточняется, что стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки.

«Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов», — говорится в сообщении.