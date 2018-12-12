Москва, 12 декабря, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Москве в преддверии Нового года распространило рекомендации для граждан по безопасному совершению покупок в интернет-магазинах, рекомендовав обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных онлайн-покупок.

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Одним из таких признаков специалисты называют отсутствие на сайте сведений о продавце:

«Интернет-магазин может представлять опасность, если на сайте не предоставлена информация о наименовании продавца, включая ИНН и ОГРН, его месте нахождения, а указан только мобильный телефон и форма обратной связи. Перед совершением покупки почитайте отзывы в интернете».

В ведомстве рекомендуют также обращать внимание на стоимость товаров, подчёркивая, что более низкая, чем в других магазинах, цена часто используются мошенниками как приём для привлечения «жертв».

"Осторожность не будет лишней в случае предложений о продаже товаров по «акции», со словами «распродажа», «ограниченное количество» и так далее», — отмечают в Роспотребнадзоре.

В рекомендациях отдельно подчёркивается, что опубликованные на сайтах документы, в особенности отсканированные, легко могут быть подделаны. В связи с этим рекомендуется проверять «историю» продавца.

«Если страница продавца в интернет-сети зарегистрирована недавно, несколько дней назад, будьте внимательны!» — подчёркивают в ведомстве.

Кроме этого, покупателям рекомендуется внимательно изучать описания понравившегося товара и отзывы о нём, смотреть описание аналогичной продукции на других сайтах и не торопиться с оплатой товара.

«В случае чрезмерной настойчивости продавца (менеджера) побыстрее оформить и оплатить заказ, возьмите «тайм-аут»: мошенники могут использовать временной фактор для невозможности правильно оценить условия сделки. Отсутствие информации о курьерской доставке либо самовывозе товара — признаки потенциальной опасности неполучения товара», — говорится в рекомендациях.

Ещё одним признаком потенциально опасной покупки специалисты называют требование о предоплате товара. В Роскомнадзоре предупреждают, что предложения о переводе денег через анонимные платёжные системы, электронные деньги или на банковскую карту физическому лицу не гарантируют получение товара и возврат денег. При совершении покупки по предоплате рекомендуется проверить рейтинги продавца в платёжных системах.