Киев, 12 декабря, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В ближайшие годы в новую «объединённую» раскольничью церковь перейдёт половина канонической Украинской православной церкви, заявил представитель религиозной организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря 12 декабря в интервью телерадиокомпании «ВВС Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Церковь и политика на Украине

По мнению раскольника, со временем в новую церковь переметнётся 2/3 представителей УПЦ КП.

Зоря также рассказал, что признание новой украинской церкви в качестве митрополии Константинопольского патриархата является вызовом для Украины. Он считает, что для признания украинской церкви патриархатом, ей не хватает авторитета:

«Со стороны Вселенского патриарха провозглашать разделённую церковь, которая только начала объединяться, в патриаршем статусе — это было бы очень смелое и не прогнозируемое по своим последствиям в отношениях с другими поместными церквями, решение», — отметил Евстратий Зоря.

Представитель «Киевского патриархата» рассказал, что глава организации Филарет может предложить на роль главы новой церкви некую компромиссную фигуру. По данным журналистов ВВС, такой фигурой может стать 39-летний Епифаний, которого в «Киевском патриархате» называют митрополитом Переяславским и Белоцерковским.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о встрече советника президента Украины Петра Порошенко и главы «Киевского патриархата» Филарета.

Стороны были недовольны друг другом, а Филарет подверг критике тот факт, что Константинополь не хочет признавать новую раскольничью церковь патриархатом.

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