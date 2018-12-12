Джодхпур, Индия, 12 декабря, 2018, 19:56 — ИА Регнум. 10 декабря в районе города Джодхпур (индийский штат Раджастхан) начались совместные учения российских Воздушно-космических сил и ВВС Индии «АэроИндра-2018».

Минобороны России СУ-30МКИ

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, учения, во время которых индийские и российские пилоты отработают взаимодействие в условиях пустыни, продлятся двенадцать дней. Примечательно, что все совместные полеты будут проводиться на индийской авиационной технике. По информации штаба ВВС Индии, все самолеты, на которых в индийское небо поднимутся российские пилоты, такие как истребитель СУ-30МКИ, были разработаны или произведены в России.

Согласно официальному заявлению министерства обороны Индии, цель учений — укрепление взаимодействия между военными пилотами обеих стран. Примечательно, что параллельно с авиационными учениями «АвиаИндра» в Индии проходят российско-индийские военно-морские учения.