Токио, 12 декабря, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Американским исследовательским институтом Pew Research Center было проведено исследование, в ходе которого 23% респондентов в Японии заявили, что в стране должно быть больше иммигрантов. Это стало третьим по величине показателем после 28% в Испании и 24% в США. Для сравнения, в 2007 47% японцев проголосовало за ужесточение миграционных правил. По информации японского информационного агентства «Джиджи», наблюдатели отмечают, что такие подъемы в результатах отражают правительственную политику по привлечению большего числа иностранных квалифицированных рабочих при растущих потребностях в рабочей силе и сокращении населения. При этом число японцев, считающих трудовую миграцию большой проблемой, увеличилось с 12% в 2002 году до 30%.